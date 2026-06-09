Aぇ! group、“グランメゾン正門”初の対外試合 まさかの相手に「えー!!」 番組特別演出で「でこぼこライフ」披露
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』での歌唱披露は初
4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15／9日 深0：20）のきょう9日放送回では、「箸が止まらない超絶品ブロッコリー料理ってある？」をテーマに、Aぇ! groupの料理男子・正門良規が“グランメゾン正門”で初めてゲストを迎えての対外試合を開催する。
【写真】似合う！初の対外試合の相手とポーズをとるエプロン姿のAぇ! group
同番組は、Aぇ! groupが“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。
■正門良規が初の対外試合を開催 山田邦子とブロッコリー料理で対決
誰がゲストで来るのかを一切知らされていないメンバーたちを前に、「出づらいんだけど〜」と言いながら登場したのは、今回のゲストである山田邦子。レジェンド芸人・山田の登場に「えー!!」と驚きを隠せないAぇ! group。なんと、山田は栄養士の資格を持つ、芸能界きっての料理好きだという。山田は「主婦でもあるからね。家で食べるものはできます」と自信をのぞかせつつ、メンバーたちに向かって「きれいな顔。いいわぁ〜」と思わず心の声が漏れ、序盤から山田のペースに翻弄（ほんろう）されるメンバーたち。
「ブロッコリー、はやってるのよ」と話す山田の言う通り、消費量が多く国民の食生活に欠かせないとして、今年4月に国の指定野菜に認定された注目の食材であるブロッコリー。しかし、そこである疑問が…。「ブロッコリー料理って聞いて思い浮かぶ？」と佐野晶哉。末澤誠也は「料理って言われたら難しい」と言うと、正門も「主役にはなれへんよね、なかなか」と話す。「指定野菜なのにかわいそう」ということで、最強のブロッコリー料理で対決することに。
■料理が苦手な3人にも優しい山田邦子の手際の良さにAぇ! group感心
そして、料理が苦手な3人はそれぞれ役割を振られ、佐野が進行、小島健が正門のアシスタント、末澤が山田のアシスタントを務める。末澤のボケに本気でツッコミを入れてくれる優しい山田は、末澤に米の研ぎ方もレクチャー。そして、山田＆末澤は料理もお笑いも抜群のコンビネーションを見せる。山田のあまりの手際の良さに感心するメンバーたちだが、対する正門も負けじと慣れた手つきで進行する。
そんな正門の様子をチェックしにきた山田は、「本格的！レストランみたいなことしてる」と驚きの表情を浮かべる。当の本人である正門は「今の一瞬でめっちゃ緊張した」と山田とのやり取りに汗が止まらなくなり…。対決の勝敗は今回もこの企画にぴったりな審査員がジャッジしていく。絶品料理を完成させた料理上手な2人だが、見事勝利するのはどちらなのか。
■『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』初となる歌唱パフォーマンス！「でこぼこライフ」を披露
そして、同番組では初となる、歌唱披露も。今回は12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌でもあるAぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」をパフォーマンス。この番組でしか見ることのできない演出で届けられる。
4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15／9日 深0：20）のきょう9日放送回では、「箸が止まらない超絶品ブロッコリー料理ってある？」をテーマに、Aぇ! groupの料理男子・正門良規が“グランメゾン正門”で初めてゲストを迎えての対外試合を開催する。
同番組は、Aぇ! groupが“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。
■正門良規が初の対外試合を開催 山田邦子とブロッコリー料理で対決
誰がゲストで来るのかを一切知らされていないメンバーたちを前に、「出づらいんだけど〜」と言いながら登場したのは、今回のゲストである山田邦子。レジェンド芸人・山田の登場に「えー!!」と驚きを隠せないAぇ! group。なんと、山田は栄養士の資格を持つ、芸能界きっての料理好きだという。山田は「主婦でもあるからね。家で食べるものはできます」と自信をのぞかせつつ、メンバーたちに向かって「きれいな顔。いいわぁ〜」と思わず心の声が漏れ、序盤から山田のペースに翻弄（ほんろう）されるメンバーたち。
「ブロッコリー、はやってるのよ」と話す山田の言う通り、消費量が多く国民の食生活に欠かせないとして、今年4月に国の指定野菜に認定された注目の食材であるブロッコリー。しかし、そこである疑問が…。「ブロッコリー料理って聞いて思い浮かぶ？」と佐野晶哉。末澤誠也は「料理って言われたら難しい」と言うと、正門も「主役にはなれへんよね、なかなか」と話す。「指定野菜なのにかわいそう」ということで、最強のブロッコリー料理で対決することに。
■料理が苦手な3人にも優しい山田邦子の手際の良さにAぇ! group感心
そして、料理が苦手な3人はそれぞれ役割を振られ、佐野が進行、小島健が正門のアシスタント、末澤が山田のアシスタントを務める。末澤のボケに本気でツッコミを入れてくれる優しい山田は、末澤に米の研ぎ方もレクチャー。そして、山田＆末澤は料理もお笑いも抜群のコンビネーションを見せる。山田のあまりの手際の良さに感心するメンバーたちだが、対する正門も負けじと慣れた手つきで進行する。
そんな正門の様子をチェックしにきた山田は、「本格的！レストランみたいなことしてる」と驚きの表情を浮かべる。当の本人である正門は「今の一瞬でめっちゃ緊張した」と山田とのやり取りに汗が止まらなくなり…。対決の勝敗は今回もこの企画にぴったりな審査員がジャッジしていく。絶品料理を完成させた料理上手な2人だが、見事勝利するのはどちらなのか。
■『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』初となる歌唱パフォーマンス！「でこぼこライフ」を披露
そして、同番組では初となる、歌唱披露も。今回は12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌でもあるAぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」をパフォーマンス。この番組でしか見ることのできない演出で届けられる。