純烈の白川裕二郎（４９）が８日、２０２７年３月いっぱいでグループを卒業すると発表した。ファンクラブサイトで報告し、その後、都内で会見。５年前から相談していたという。飾らない人柄で、純烈のイメージそのものの魅力的な人物だ。

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リーダーの酒井が「純烈とは後上の物語」と表現する言い方を借りれば、「白川とは純烈のイメージ」そのものだ。１８５センチの長身で元特撮ヒーロー、おばさま殺しの色気はぷんぷん。リードボーカルとしての艶と湿度のある歌声は、同性でもドキッとさせられる。

酒井が「一番最初に誘った。家の近くのファミレスで」と語ったように、純烈のファーストチョイスは白川だった。くすぶっている元ヒーローの再生−。純烈のイメージは酒井と白川の共犯関係によって柱となった。

２人の長年の関係性による掛け合いはほぼ漫才。この日も酒井が「川崎でホストをやっていた。源氏名は『タキザワツバサ』」と明かして、白川が「ここぞとばかりに言うのやめて」とつっこむと、会場は爆笑だった。

インタビューした際、顔の一部が真っ赤だったことがある。聞けば美容施術中という。「今、ハマってるんです！」とニッコリ。そのまま写真に撮っていいのか心配すると「全然いいですよ！それかうまいこと消しておいてください」とさらにニッコリ。ま、まじっすか…と飾らなさに驚かされた。