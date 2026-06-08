【東京ダービー】ダート二冠がかかるフィンガーは6枠12番
6月10日（水）に大井競馬場で行われる、東京ダービー（Jpn1・3歳・ダ2000m）の枠順は下記の通り。羽田盃を圧勝、ダート二冠がかかるフィンガーは6枠12番から。同2着のロックターミガン、4着リアライズグリントなどJRA勢は強力。別路線からはユニコーンS快勝のシルバーレシオがおり、堅い決着が予想される。注目の発走は20時05分。
【羽田盃】戸崎圭太騎乗フィンガーが逃げ切りV…ダート三冠初戦を制す強力なJRA勢
1枠1番
サンラザール
牡3・57.0・矢野貴之
藤田輝信・大井
1枠2番
モコパンチ
牡3・57.0・秋元耕成
矢野義幸・船橋
2枠3番
シーテープ
牡3・57.0・本田正重
佐野謙二・大井
2枠4番
ロックターミガン
牡3・57.0・西村淳也
石坂公一・栗東
3枠5番
リアライズグリント
牡3・57.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
3枠6番
ロウリュ
牡3・57.0・吉原寛人
森下淳平・大井
4枠7番
エンドレスソロウ
牡3・57.0・石川倭
坂井英光・大井
4枠8番
ミルトイブニング
牡3・57.0・廣瀬航
保利良平・兵庫
5枠9番
ゴッドフェンサー
牡3・57.0・吉村智洋
盛本信春・兵庫
5枠10番
シルバーレシオ
牡3・57.0・岩田望来
野中賢二・栗東
6枠11番
フォースメン
牡3・57.0・笹川翼
菅原勲・岩手
6枠12番
フィンガー
牡3・57.0・戸崎圭太
田中博康・美浦
7枠13番
コンヨバンコク
牡3・57.0・岡村健司
齊藤敏・船橋
7枠14番
ロードルーチェ
牡3・57.0・藤本現暉
鈴木啓之・大井
8枠15番
モエレサワンミヤギ
牡3・57.0・本橋孝太
森泰斗・船橋
8枠16番
デンテブリランテ
牡3・57.0・藤田凌
阪本一栄・大井