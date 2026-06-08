6月10日（水）に大井競馬場で行われる、東京ダービー（Jpn1・3歳・ダ2000m）の枠順は下記の通り。羽田盃を圧勝、ダート二冠がかかるフィンガーは6枠12番から。同2着のロックターミガン、4着リアライズグリントなどJRA勢は強力。別路線からはユニコーンS快勝のシルバーレシオがおり、堅い決着が予想される。注目の発走は20時05分。

【羽田盃】戸崎圭太騎乗フィンガーが逃げ切りV…ダート三冠初戦を制す

強力なJRA勢

1枠1番

サンラザール

牡3・57.0・矢野貴之

藤田輝信・大井

1枠2番

モコパンチ

牡3・57.0・秋元耕成

矢野義幸・船橋

2枠3番

シーテープ

牡3・57.0・本田正重

佐野謙二・大井

2枠4番

ロックターミガン

牡3・57.0・西村淳也

石坂公一・栗東

3枠5番

リアライズグリント

牡3・57.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

3枠6番

ロウリュ

牡3・57.0・吉原寛人

森下淳平・大井

4枠7番

エンドレスソロウ

牡3・57.0・石川倭

坂井英光・大井

4枠8番

ミルトイブニング

牡3・57.0・廣瀬航

保利良平・兵庫

5枠9番

ゴッドフェンサー

牡3・57.0・吉村智洋

盛本信春・兵庫

5枠10番

シルバーレシオ

牡3・57.0・岩田望来

野中賢二・栗東

6枠11番

フォースメン

牡3・57.0・笹川翼

菅原勲・岩手

6枠12番

フィンガー

牡3・57.0・戸崎圭太

田中博康・美浦

7枠13番

コンヨバンコク

牡3・57.0・岡村健司

齊藤敏・船橋

7枠14番

ロードルーチェ

牡3・57.0・藤本現暉

鈴木啓之・大井

8枠15番

モエレサワンミヤギ

牡3・57.0・本橋孝太

森泰斗・船橋

8枠16番

デンテブリランテ

牡3・57.0・藤田凌

阪本一栄・大井