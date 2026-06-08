舘ひろし、神田明神に赤いフェラーリと共に登場！ 西野七瀬と『免許返納!?』大ヒット祈願
6月19日に公開を迎える映画『免許返納!?』の大ヒット祈願イベントが8日、神田明神で行われ、主人公・南条弘役の舘ひろしと、南条を支えるマネージャー・川奈舞を演じた西野七瀬の二人が参加した。日本屈指のパワースポットとして多くの参拝者を集める神田明神は、交通安全祈願のご利益としても有名なことから、映画の大ヒットを願う御祈禱と合わせて、劇中で登場した南条の愛車である赤いフェラーリも会場に登場。舘と西野が立会いのもと車祓いも実施した。
【写真】舘ひろし＆西野七瀬、大ヒットを願い御祈祷に臨む
7日より梅雨入りの発表がされた関東甲信地方。神田明神のある東京都心部は残念ながらあいにくの雨模様となったが、御祈祷を終えたばかりの舘は「先ほどお参りさせていただきました。とにかく無事に事故もなく、撮影を終えられたことを感謝して、神様の力でヒットさせて頂けたら嬉しいと思っております」と想いを語り、西野は「舘さんと一緒に真っ赤なフェラーリでいろんなところへ撮影に行ったので、みんなが清められて、いい公開初日を迎えたらいいなと思います」と公開への期待を寄せた。
赤いフェラーリが劇中に登場する中で、特に観てほしいシーンについて、西野は「私がフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を責め立てるシーンがあるんですけど、インパクトのあるシーンになっていると思います。舘さんに向かって暴言を言わせていただきました！（笑）」とコメント。それに対して舘は「私がタクシーに乗っていて、西野くんがフェラーリで追いかけてきて、最後に私に向かって『バカヤロー！』と叫ぶシーンがあるんですけど、それが可愛くて良いシーンになっていたと思います」と話し、仲むつまじい様子を見せた。
また、免許返納を巡る映画の内容に掛けて、二人が今「返納したくない」もしくは「手放したくない」ものについて聞かれると、西野は「やっぱりゲームが大好きなのでゲームですかね。お休みがあると10時間続けて、ご飯も食べずにやってしまうので。でもそれがすごく楽しいので手放したくないです」と回答。一方の舘は「あまりないですけど、できればずっとゴルフはできる体力があればいいかなと思います」とそれぞれ答えた。
最後のフォトセッションでは、降り続く雨の中で舘が傘をさし、西野と相合傘の状態で撮影を実施。途中でカメラマンから傘を左手で持つように要望があったが、隣にいる西野が雨に濡れないように気遣うダンディーさを見せ、大ヒット祈願イベントは終了した。
映画『免許返納!?』は、6月19日より全国公開。
7日より梅雨入りの発表がされた関東甲信地方。神田明神のある東京都心部は残念ながらあいにくの雨模様となったが、御祈祷を終えたばかりの舘は「先ほどお参りさせていただきました。とにかく無事に事故もなく、撮影を終えられたことを感謝して、神様の力でヒットさせて頂けたら嬉しいと思っております」と想いを語り、西野は「舘さんと一緒に真っ赤なフェラーリでいろんなところへ撮影に行ったので、みんなが清められて、いい公開初日を迎えたらいいなと思います」と公開への期待を寄せた。
赤いフェラーリが劇中に登場する中で、特に観てほしいシーンについて、西野は「私がフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を責め立てるシーンがあるんですけど、インパクトのあるシーンになっていると思います。舘さんに向かって暴言を言わせていただきました！（笑）」とコメント。それに対して舘は「私がタクシーに乗っていて、西野くんがフェラーリで追いかけてきて、最後に私に向かって『バカヤロー！』と叫ぶシーンがあるんですけど、それが可愛くて良いシーンになっていたと思います」と話し、仲むつまじい様子を見せた。
また、免許返納を巡る映画の内容に掛けて、二人が今「返納したくない」もしくは「手放したくない」ものについて聞かれると、西野は「やっぱりゲームが大好きなのでゲームですかね。お休みがあると10時間続けて、ご飯も食べずにやってしまうので。でもそれがすごく楽しいので手放したくないです」と回答。一方の舘は「あまりないですけど、できればずっとゴルフはできる体力があればいいかなと思います」とそれぞれ答えた。
最後のフォトセッションでは、降り続く雨の中で舘が傘をさし、西野と相合傘の状態で撮影を実施。途中でカメラマンから傘を左手で持つように要望があったが、隣にいる西野が雨に濡れないように気遣うダンディーさを見せ、大ヒット祈願イベントは終了した。
映画『免許返納!?』は、6月19日より全国公開。