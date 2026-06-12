小野田経済安全保障相は１２日の記者会見で、トランプ米大統領が日本の人気アニメ「ＮＡＲＵＴＯ」の主人公に自身を見立てた加工動画をＳＮＳに投稿したことに関し、「我が国の著作権が適切に扱われるよう、しっかり対応していきたい」と語った。作品イメージが損なわれて著作権者に被害が生じる可能性については「外交ルートを通じて複数回、米側に伝達している」と明らかにした。トランプ政権では、「遊☆戯☆王」のキャラク