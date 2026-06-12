暑い季節の贈り物やおうち時間にぴったりな、VANILLABEANSの夏限定スイーツが今年も登場しました。横浜発のクラフトチョコレート専門店ならではのこだわりが詰まった新作は、人気の生チョコクッキーサンド「ショーコラ」の季節限定フレーバーと、“カカオが主役”のアイスシリーズ。お中元や夏のご挨拶にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめのラインナップです。見た目も味わいも爽