１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、サッカーの北中米Ｗ杯が開幕したことを報じた。１５日に迫った森保ジャパンの初戦・オランダ戦について、元日本代表ＤＦ内田篤人さんは「日本は守備が得意なので相手の攻撃陣からボールを奪って、すぐに攻撃に転じたいんですね。カウンター、これを使いたい」と提唱。オランダがアルジェリアとの強化試合で相手のカウンター攻撃で大ピンチを迎