ライバルを下して悲願の初Ｖだ。陸上日本選手権初日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）の５０００メートルで、パリ五輪代表の山本有真（２６＝積水化学）が１４分５９秒８９で初優勝。アジア大会（９月開幕、愛知）の出場権を勝ち取った。レース後には田中希実（２６＝豊田自動織機）には熱い抱擁を交わした。長きにわたって中長距離界をけん引してきた先輩との激闘を制した山本の目には涙が浮かんでいた。生まれ育った故