夏のコーデで気になるのは、猛暑対策と薄着ゆえの体型カバー。そんな悩みに寄り添うアイテムを【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】で発見しました。公式サイトの「《夏の痩せ見え！》SUMMER ITEM」で展開されているシリーズで、機能性と着痩せ見えを両立した頼れるラインナップ。今回はその中から40・50代の夏コーデに取り入れやすいトップスを厳選してご紹介します。 タックデザインでこなれ