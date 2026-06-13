現地６月12日、北中米ワールドカップが大会２日目を迎え、ホストカントリーであるカナダでも開幕。グループＢの第１試合に地元カナダ代表が登場し、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対決に臨んだ。初の自国開催で歴史的な日となった一戦で、試合前にカナダ国歌を独唱したのが、同国の世界的なアーティストであるアラニス・モリセットさんだ。しっとりと優しく歌い上げ、真っ赤に染まったトロント・スタジアムの観衆のボルテー