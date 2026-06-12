ソニーネットワークコミュニケーションズは6月11日、高速光回線サービス「NURO 光」において、新しい月額オプション「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for NURO」の提供を開始した。3年間の契約継続期間中、PS5 デジタル・エディション 日本語専用を定額で利用できるオプション。1年間のメーカー保証に加え、2年間の延長保証も付く。対象は、公式サイトから新規で申し込む「NURO 光 One」「NURO 光」、および集合