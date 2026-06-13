2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施。この日は、「日の丸」と背番号「５」が入った“特注ヘアバンド”を着けてトレーニングに臨んだ長友佑都が話題をさらった。「かっこいいでしょ」と自画自賛したヘアバンド姿は、ネット上でもたちまち拡散。新たなトレードマークを披露した長友の動画が公開されると、ファン・サポーターから様々な反響が寄せ