「西武３−０巨人」（１２日、ベルーナドーム）２試合続けて報われなかった力投も、巨人のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は一切の言い訳をしなかった。「２試合とも先制点を取られているので」。５月３１日・日本ハム戦（エスコン）は８回３失点１０奪三振で完投負け、この日は７回２／３を４安打３失点（自責１）。自己最多の１２奪三振ながら５敗目。また一つ、悔しさが増えた。立ち上がりは慣れない敵地のマウンドに苦