【櫻井おとの写真集 感電】 8月17日発売 価格：3,960円

撮影：曽根将樹

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小学館は、「櫻井おとの写真集 感電」を8月17日に発売する。価格は3,960円。

本書は「令和のグラビアクイーン」と評されるグラビアアイドル・櫻井おとのさんの2nd写真集。約4年ぶりの写真集となる今作の撮影地は台湾・台北。櫻井さん本人が打ち出した「二面性」というテーマを元に、ビーチや民宿などの異国情緒溢れるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエーションで撮影を行なった。

カジュアルな装いからストイックに攻め抜いたシースルーの衣装まで、唯一無二の「ぷるぷる美バスト」をあらゆる方法で表現。また、ランジェリーやヌーディーな表現にも挑戦する。

なお、8月23日には発売記念イベントを対面とオンラインで開催予定。

撮影：曽根将樹

【櫻井おとのさんコメント】

今の私の現在地を、この一冊に込めました。まだ途中で、まだ曖昧で、でも確かにここにいる。まだ言葉にならない自分も、名前のつかない自分も、ありのままを写しています。光と影。やわらかさと強さ、そのどちらも今の私です。この写真集『感電』が、イナズマの様に心臓に突き刺さる一冊になればと思います。

発売記念イベント（対面）

「櫻井おとの写真集 感電」発売記念お渡し会（渋谷）

開催日時：2026年8月23日 13時～

開催場所：HMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース

参加方法：「HMV&BOOKS」公式サイトからお申込みください。

販売開始日時：2026年6月11日 10時00分

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発売記念イベント（オンライン）

「櫻井おとの写真集 感電」発売記念オンラインサイン会

開催日時：2026年8月23日 17時～

※発売記念お渡し会が終了後開始いたします。

参加方法：オンラインサイン会ECサイト「win2win」からお申し込みください。

販売開始日時：2026年6月8日 19時00分

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撮影：曽根将樹