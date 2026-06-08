【「でかいはち」1巻・2巻】 8月3日 発売予定 価格：各1,430円 予約受付中

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KADOKAWAは、クリエイター・遊ハち氏によるマンガ「でかいはち」第1巻および第2巻を8月3日に発売する。価格は各1,430円。現在、全国の書店・ネットストア等で予約を受け付けている。

ある日突然現れた体長40cmほどのずんぐりむっくりとした不思議な生物「でかいはち」と、人間たちの日常を描く作品。「次にくるマンガ大賞2024」Webマンガ部門で11位にランクインしており、SNSでも反響を集めている。

作中では、大人しい個体やワガママな個体、休日のおじさんのような個体など、個性豊かな「でかいはち」たちが人間と出会い、不思議な日常を繰り広げる。

第1巻には「オタク高校生編」、「少年と夏休み編」、「職人さん編」などを収録。第2巻では、「地雷ちゃん編」や「研究者編」などが展開される。

【「でかいはち」とは】

ある日突然現れた、体長40センチほどのずんぐりむっくりな生物、それが「でかいはち」。

触った感じはまさに「ふとったねこ」で、ふわふわもこもこ。カブトムシより弱い、にわとりぐらいは飛べる。はちみつよりもポテチがすき。針が尻に埋没している……摩訶不思議な愛らしい生物です。

大人しい子やワガママな子、休日のオッサンのようなヤツ、芸術が爆発している子など、個性豊かなはちたちが人間と出会い、不思議な日常を繰り広げます。

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