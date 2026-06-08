たった“2グラム”で激変！ 植竹希望がオススメするあおり打ちの直し方は鉛だった【ギアオタクでごめんなさい】
ゴルフ雑誌『ALBA』にて「植竹希望のゴルフオタクでごめんなさい」の連載をしている植竹希望。今回からそのスピンオフ連載「ギアマニアでごめんなさい」をALBA Netにてスタートさせる。初回は、自身がスイングを直すために行っている“鉛”の工夫について紹介する。
【写真】山下美夢有、河本結、政田夢乃も！ 鉛女子のこだわりカスタムを激写
◇ ◇ ◇私はドライバーショットで手元が浮き、フェースが開き気味になるときがあります。いわゆるあおり打ちでボールをつかまえ切れないときがあるんです。この悪いクセを直すため、ドライバーに鉛を貼っています。ダウンスイングで手元が浮くということは、ヘッドの後方が垂れてフェースが上を向くということ。ソールのフェースに近い場所に鉛を貼ることで手元が浮かず、フェースが開きにくくなります。また、ヒール側に鉛を貼るのもポイントです。重心距離が短くなってフェースがターンしやすくなり、つかまりが良くなります。そんな理由から私のドライバーにはフェース寄りのヒール側に正方形の1枚1グラムの鉛が2枚貼ってあるんです。ちなみに、最初は2枚の鉛をピタッと重ねて貼っていました。これでもだいぶ改善されましたが、「もうちょっとつかまえたい」と1枚を少しだけさらにフェース寄りのヒール側にズラしました。これで完璧にイメージ通りのフィーリング、つかまりになりました。「1、2グラムの差でそんなに変わるの？」と思うかもしれませんが、鉛1グラムでフィーリングはかなり変わります。たとえば、「1グラムの鉛をソール側のどこに貼ったか」というブラインドテストをやったら、私は間違いなく正解する自信があります。2グラムでクラブバランスは1ポイント変わるので、アベレージゴルファーの方でも2グラムの違いには気付くと思います。もしも今のクラブが「つかまらない」、「つかまり過ぎる」など悩みがあるなら、クラブを買い替える前に鉛で調整してみてください。ビックリするくらい自分に合うクラブに変貌するかもしれませんよ。■解説 植竹希望うえたけ・のぞみ／1998年生まれ、東京都出身。ツアー屈指の“スイングオタク”であり、“ギアオタク”でもある。ジュニア時代にアダム・スコットに「オンリーワンにならないと強くなれない」といわれ、独学でゴルフを学ぶようになった。22年「KKT杯 バンテリンレディス」でツアー初優勝。サーフビバレッジ所属◇ ◇ ◇鉛を使って調整する女子プロはこんなにいる！ 関連記事『山下美夢有、河本結、政田夢乃も！ 鉛女子のこだわりカスタムを激写』でチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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