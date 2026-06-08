家は世界中に5軒…ニコラス・ケイジと結婚した31歳・俳優、家庭での“家事分担”は「もうゼロ」 規格外の生活環境に共演者から質問相次ぐ
ハリウッド俳優のニコラス・ケイジ（62）の妻で俳優・芝田璃子（31）が、7日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後22：00〜）に出演。規格外の生活環境を語った。
【写真】ニコラス・ケイジの5番目の妻となった芝田璃子
この日の番組のテーマが「夫婦円満のバイブル」だったこともあり、芝田にはスタジオの共演陣から夫婦生活に関する質問が次々に飛んだ。「家事の分担」について聞かれると、芝田は「もうゼロですね。0：0」と回答し、プロのハウスキーパーを雇っていることを明かし、共演者を驚かせた。
また「家は何軒ある」との質問には「5軒」と回答。アメリカに3軒、イギリスに1軒、日本に1軒と規格外の生活を送っているとし、年間を通じて1度も行かない家も中にはあると語った。
【写真】ニコラス・ケイジの5番目の妻となった芝田璃子
この日の番組のテーマが「夫婦円満のバイブル」だったこともあり、芝田にはスタジオの共演陣から夫婦生活に関する質問が次々に飛んだ。「家事の分担」について聞かれると、芝田は「もうゼロですね。0：0」と回答し、プロのハウスキーパーを雇っていることを明かし、共演者を驚かせた。
また「家は何軒ある」との質問には「5軒」と回答。アメリカに3軒、イギリスに1軒、日本に1軒と規格外の生活を送っているとし、年間を通じて1度も行かない家も中にはあると語った。