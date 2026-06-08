家は世界中に5軒…ニコラス・ケイジと結婚した31歳・俳優、家庭での“家事分担”は「もうゼロ」 規格外の生活環境に共演者から質問相次ぐ

家は世界中に5軒…ニコラス・ケイジと結婚した31歳・俳優、家庭での“家事分担”は「もうゼロ」 規格外の生活環境に共演者から質問相次ぐ