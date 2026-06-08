鎌田（写真）や伊東、久保らがトレーニング後、直接FKも練習。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　セットプレーは重要な得点のチャンス。直接FKはその１つで、日本代表も準備に余念がない。

　事前キャンプ地モンテレイで活動４日目のトレーニングで、全体練習後に中村俊輔コーチが見守るなか、“FK特訓”を実施。その様子を公式YouTubeチャンネル『サッカーダイジェストTV』が公開した。

　メンバーは久保建英、伊東純也、鎌田大地、田中碧、菅原由勢。それぞれが狙いすましたFKを披露。この動画には以下のようなコメントが寄せられた。
 
「決勝トーナメントのどっかで直接FK１本決めるだけで世界変わるぞ！」
「俊輔コーチほどではないにしても、一人くらいFKを得意とする選手が育ってくれるといいんだけど」
「フリーキックのときだけ選手として出てけれないかな俊輔」
「ヤット、俊輔、本田誰が蹴るかみたいなワクワクがまた見たい」
「これが見たかった！」
「たぶんフリーキック１番決められるのは小川航基だよ」
「上田もフリーキック蹴ってほしいな」
「純也パフォまで練習に入れてるのかわいい」
「純也だけゴールパフォしてるのおもろい」

　本番でも勝利に導く一発を決めてほしい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】久保、伊東らが見事な直接FKを披露！ 俊輔コーチが見守るなか特訓！

 