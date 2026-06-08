サクラナイツ感謝祭、開催中止で謝罪 女性問題の渋川難波を契約解除でイベント困難
プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは8日、16日に開催予定だったイベント『KADOKAWAサクラナイツ 2025-26シーズン感謝祭』の開催中止を発表した。本日、所属する渋川難波の女性問題を受け契約解除しており、「皆様に心から楽しんでいただけるイベントをお届けすることが困難であると判断」と説明した。
【動画】酷すぎる！不倫騒動で謝罪する渋川難波
渋川は先日、一部週刊誌にて女性問題について報じられており、「私が妻以外の女性と関係をもっていたこと。それは2022年10月から最近ごろまで続いていたこと」などと騒動を受け活動を自粛。これを受け、サクラナイツは書面にて、「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と契約解除をしていた。
この騒動を受けて、サクラナイツは「6月16日(火)に開催を予定しておりました『KADOKAWAサクラナイツ 2025-26シーズン感謝祭』は、渋川難波選手の契約解除を受け、当初予定していた内容で皆様に心から楽しんでいただけるイベントをお届けすることが困難であると判断し、誠に遺憾ながら【開催中止】とさせていただくこととなりました。開催直前の急なご案内となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「開催中止に伴い、チケットを購入いただいているお客様には払い戻しをさせていただきます。チケット販売元「LivePocket」より、ご購入者様へメールにて払戻しのご案内が届きます。システム手続きのため、ご案内まで【2〜3週間ほど】お時間をいただきますが何卒ご了承ください」と伝えた、
また「感謝祭を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、ご落胆と多大なるご迷惑をおかけしますことを、重ねて心よりお詫び申し上げます。※詳細や本件に関するお問い合わせ先につきましては、ご購入者様へお送りするメール、および公式サイトのご案内をご確認ください」と改めてお詫びした。
【動画】酷すぎる！不倫騒動で謝罪する渋川難波
渋川は先日、一部週刊誌にて女性問題について報じられており、「私が妻以外の女性と関係をもっていたこと。それは2022年10月から最近ごろまで続いていたこと」などと騒動を受け活動を自粛。これを受け、サクラナイツは書面にて、「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と契約解除をしていた。
続けて「開催中止に伴い、チケットを購入いただいているお客様には払い戻しをさせていただきます。チケット販売元「LivePocket」より、ご購入者様へメールにて払戻しのご案内が届きます。システム手続きのため、ご案内まで【2〜3週間ほど】お時間をいただきますが何卒ご了承ください」と伝えた、
また「感謝祭を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、ご落胆と多大なるご迷惑をおかけしますことを、重ねて心よりお詫び申し上げます。※詳細や本件に関するお問い合わせ先につきましては、ご購入者様へお送りするメール、および公式サイトのご案内をご確認ください」と改めてお詫びした。