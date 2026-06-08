勝敗を大きく左右するセットプレーとPK…分析担当は日本代表テクニカルスタッフ最年少27歳の渡邉秀朗氏「責任感を持ってW杯に臨みたい」

勝敗を大きく左右するセットプレーとPK…分析担当は日本代表テクニカルスタッフ最年少27歳の渡邉秀朗氏「責任感を持ってW杯に臨みたい」