東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7048 高値0.7144 安値0.7038
0.7221 ハイブレイク
0.7183 抵抗2
0.7115 抵抗1
0.7077 ピボット
0.7009 支持1
0.6971 支持2
0.6903 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5796 高値0.5885 安値0.5790
0.5952 ハイブレイク
0.5919 抵抗2
0.5857 抵抗1
0.5824 ピボット
0.5762 支持1
0.5729 支持2
0.5667 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3937 高値1.3950 安値1.3867
1.4052 ハイブレイク
1.4001 抵抗2
1.3969 抵抗1
1.3918 ピボット
1.3886 支持1
1.3835 支持2
1.3803 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7048 高値0.7144 安値0.7038
0.7221 ハイブレイク
0.7183 抵抗2
0.7115 抵抗1
0.7077 ピボット
0.7009 支持1
0.6971 支持2
0.6903 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5796 高値0.5885 安値0.5790
0.5952 ハイブレイク
0.5919 抵抗2
0.5857 抵抗1
0.5824 ピボット
0.5762 支持1
0.5729 支持2
0.5667 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3937 高値1.3950 安値1.3867
1.4052 ハイブレイク
1.4001 抵抗2
1.3969 抵抗1
1.3918 ピボット
1.3886 支持1
1.3835 支持2
1.3803 ローブレイク