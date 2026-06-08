東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7048　高値0.7144　安値0.7038

0.7221　ハイブレイク
0.7183　抵抗2
0.7115　抵抗1
0.7077　ピボット
0.7009　支持1
0.6971　支持2
0.6903　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5796　高値0.5885　安値0.5790

0.5952　ハイブレイク
0.5919　抵抗2
0.5857　抵抗1
0.5824　ピボット
0.5762　支持1
0.5729　支持2
0.5667　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3937　高値1.3950　安値1.3867

1.4052　ハイブレイク
1.4001　抵抗2
1.3969　抵抗1
1.3918　ピボット
1.3886　支持1
1.3835　支持2
1.3803　ローブレイク