職場で嫌われる人は「どうすればいいと思う？」と聞く。好かれる人はどうする？

部下がミスをしたとき、「なぜできなかったんだ」と問い詰めていないか。あるいは「どうすればいいと思う？」と聞けば丁寧な指導だと思っていないか。実は、どちらも部下のためにならない可能性がある。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「なぜ？」は質問ではなく、詰問だ

部下がミスをしたとき、多くの上司はこう言う。

「なぜ、できなかったんだ？」

「なぜ、報告しなかったんだ？」

原因を究明すれば再発を防げる――そう信じてのことだろう。

しかし著者はこれを、部下を萎縮させるだけの「凶器」と表現する。

これは質問ではなく、詰問だ。

詰められた部下が学ぶのは「正解」ではなく、「次は隠そう」という回避行動だ。

「どうすればいい？」も、じつは間違いだった



そこで、多くのビジネス書ではこう書かれています。「なぜ（Why）ではなく、どうすれば（How）と未来を問いかけましょう」と。

しかし、安易に「どうすればいいと思う？」と聞くのもまた、部下のためにはなりません。

部下がミスをした根本的な原因は、「どうすればいいか（正解）」がわからなかったから、あるいはミスをせずに仕事をやり遂げる能力が不足していたからです。

それにもかかわらず、答えを持っていない部下に対して「で、次からどうすればいいと思う？」と聞くのは、泳げなくて溺れている人に対して、岸から「どうやって泳げば助かると思う？」と聞いているようなものです。 部下がミスをしたとき、多くの上司が「原因追求」こそが解決の糸口だと信じ、こう問い詰めます。「「なぜ、できなかったんだ？」「なぜ、報告しなかったんだ？」」これは質問ではなく、詰問であり、部下を萎縮させるだけの「凶器」になってしまいます。そこで、多くのビジネス書ではこう書かれています。「なぜ（Why）ではなく、どうすれば（How）と未来を問いかけましょう」と。しかし、安易に「どうすればいいと思う？」と聞くのもまた、部下のためにはなりません。部下がミスをした根本的な原因は、「どうすればいいか（正解）」がわからなかったから、あるいはミスをせずに仕事をやり遂げる能力が不足していたからです。それにもかかわらず、答えを持っていない部下に対して「で、次からどうすればいいと思う？」と聞くのは、泳げなくて溺れている人に対して、岸から「どうやって泳げば助かると思う？」と聞いているようなものです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

「なぜではなく、どうすればと聞こう」――

そう学んで、「次からどうすればいいと思う？」と部下に聞いたことがある人は多いはずだ。

しかし著者は、これもまた部下のためにならないと言い切る。

なぜか。

部下がミスをした根本的な原因は、「どうすればいいか」がわからなかったからだ。

その答えを持っていない人に」どうすればいいと思う？」と聞くのは、

溺れている人に岸から「どうやって泳げばいいと思う？」と聞くようなものだ。

部下を追い詰めるだけで、何も解決しない。

好かれる上司は「答え」を一緒に渡す

では、どうすればいいのか。

答えを持っていない部下には、答えを一緒に渡すことが上司の役割だ。

「次はこうしてみよう」と具体的に示し、

できるようになるまでサポートする。

「自分で考えさせることが成長につながる」という考え方は、

部下がすでに「どうすればいいか」を知っている場合にのみ有効だ。

知らない人に考えさせても、出てくるのは焦りと自己嫌悪だけだ。

部下の現在地を見極めてから、問いかけるか、答えを渡すかを判断する――それが、好かれる上司の問いかけ方だ。

次に部下がミスをしたとき、「なぜ？」でも「どうすれば？」でもなく、「一緒に考えよう」と言うことだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）