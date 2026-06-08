夏の高校野球、応援ソングにVaundyの書き下ろし「かげろう」決定 「ストレートに”熱”と”闘い”を込めた」【過去楽曲一覧あり】
8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」での“2026夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソング”に、マルチクリエイター・Vaundyの書き下ろし新曲「かげろう」が決定した。
Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアーの6公演が完売に
楽曲制作からビジュアル、MV制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を生み出してきたVaundy。2026年には、男性ソロ史上最年少での4大ドームツアーを開催など、名実ともにトップアーティストとしての地位を確立。また、アジアアリーナツアーも展開するなど、その活動は国内のみならずグローバルな広がりを見せている。
今回、担当する楽曲は『熱闘甲子園』（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される『ABC高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する『甲子園への道』（ABCテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用する。
【Vaundy コメント】
夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングとして、今回「かげろう」という曲を書き下ろしました。
積み重ねてきた日々を背負って、歓声あふれる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です。
どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに”熱”と”闘い”を込めた楽曲となりました。
今年の夏、この曲が選手のみなさんとともにあることを願います。
■過去の「ABC夏の高校野球応援ソング」楽曲一覧
2003年 藤井フミヤ／SUMMER BOY
2004年 ZONE／glory colors〜風のトビラ〜
2005年 スガシカオ／奇跡
2006年 スキマスイッチ／スフィアの羽根
2007年 ウルフルズ／両方 For You
2008年 福耳／夏はこれからだ！
2009年 秦基博 Halation
2010年 FUNKY MONKEY BABYS／あとひとつ
2011年 川上ジュリア／ずっとここから
2012年 GReeeeN pride
2013年 コブクロ／ダイヤモンド
2014年 関ジャニ∞／オモイダマ
2015年 Superfly／On Your Side
2016年 AKB48／光と影の日々
2017年 高橋優／虹
2018年 嵐／夏疾風
2019年 Official髭男dism／宿命
2021年 なにわ男子／夢わたし
2022年 平井大／栄光の扉
2023年 EXILE ATSUSHI feat. 東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション／フォトグラフ
2024年 ねぐせ。／ずっと好きだから
2025年 Da-iCE／ノンフィクションズ
Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアーの6公演が完売に
楽曲制作からビジュアル、MV制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を生み出してきたVaundy。2026年には、男性ソロ史上最年少での4大ドームツアーを開催など、名実ともにトップアーティストとしての地位を確立。また、アジアアリーナツアーも展開するなど、その活動は国内のみならずグローバルな広がりを見せている。
【Vaundy コメント】
夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングとして、今回「かげろう」という曲を書き下ろしました。
積み重ねてきた日々を背負って、歓声あふれる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です。
どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに”熱”と”闘い”を込めた楽曲となりました。
今年の夏、この曲が選手のみなさんとともにあることを願います。
■過去の「ABC夏の高校野球応援ソング」楽曲一覧
2003年 藤井フミヤ／SUMMER BOY
2004年 ZONE／glory colors〜風のトビラ〜
2005年 スガシカオ／奇跡
2006年 スキマスイッチ／スフィアの羽根
2007年 ウルフルズ／両方 For You
2008年 福耳／夏はこれからだ！
2009年 秦基博 Halation
2010年 FUNKY MONKEY BABYS／あとひとつ
2011年 川上ジュリア／ずっとここから
2012年 GReeeeN pride
2013年 コブクロ／ダイヤモンド
2014年 関ジャニ∞／オモイダマ
2015年 Superfly／On Your Side
2016年 AKB48／光と影の日々
2017年 高橋優／虹
2018年 嵐／夏疾風
2019年 Official髭男dism／宿命
2021年 なにわ男子／夢わたし
2022年 平井大／栄光の扉
2023年 EXILE ATSUSHI feat. 東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション／フォトグラフ
2024年 ねぐせ。／ずっと好きだから
2025年 Da-iCE／ノンフィクションズ