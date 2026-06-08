Vaundy

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　8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」での“2026夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソング”に、マルチクリエイター・Vaundyの書き下ろし新曲「かげろう」が決定した。

Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアーの6公演が完売に

　楽曲制作からビジュアル、MV制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を生み出してきたVaundy。2026年には、男性ソロ史上最年少での4大ドームツアーを開催など、名実ともにトップアーティストとしての地位を確立。また、アジアアリーナツアーも展開するなど、その活動は国内のみならずグローバルな広がりを見せている。

　今回、担当する楽曲は『熱闘甲子園』（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される『ABC高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する『甲子園への道』（ABCテレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用する。

【Vaundy コメント】
夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングとして、今回「かげろう」という曲を書き下ろしました。
積み重ねてきた日々を背負って、歓声あふれる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です。
どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに”熱”と”闘い”を込めた楽曲となりました。
今年の夏、この曲が選手のみなさんとともにあることを願います。

■過去の「ABC夏の高校野球応援ソング」楽曲一覧
2003年　藤井フミヤ／SUMMER BOY
2004年　ZONE／glory colors〜風のトビラ〜
2005年　スガシカオ／奇跡
2006年　スキマスイッチ／スフィアの羽根
2007年　ウルフルズ／両方　For　You
2008年　福耳／夏はこれからだ！
2009年　秦基博 Halation
2010年　FUNKY MONKEY BABYS／あとひとつ
2011年　川上ジュリア／ずっとここから
2012年　GReeeeN pride
2013年　コブクロ／ダイヤモンド
2014年　関ジャニ∞／オモイダマ
2015年　Superfly／On Your Side
2016年　AKB48／光と影の日々
2017年　高橋優／虹
2018年　嵐／夏疾風
2019年　Official髭男dism／宿命
2021年　なにわ男子／夢わたし
2022年　平井大／栄光の扉
2023年　EXILE ATSUSHI feat. 東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション／フォトグラフ
2024年　ねぐせ。／ずっと好きだから
2025年　Da-iCE／ノンフィクションズ