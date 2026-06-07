＜臭い白衣、もはやテロ！＞学校からの手紙にホッ。息子の笑顔「給食がおいしい〜！」【第5話まんが】
私はスズカ。白衣の件を姉に相談すると、3回洗っても落ちない香りと格闘する不毛さを指摘されました。それから「マイ白衣を持参して物理的に避難する」という目から鱗の助言を受け、実行すれば個人の責任感からも解放されそうです。特定の人を責めるのでなく、学校全体で「無香料推奨」をルール化することを提案する戦略を教わって腑に落ちた私。感情論でなくシステムで解決する道が見え、ようやく心が晴れました。タクヤを守るため、さっそく先生に相談することにしました。
タクヤにマイ白衣を持たせるようになってから、私の心はかなりスッキリしました。もちろん回ってくる白衣は相変わらず強烈な香りを放っていますが、「それをタクヤが着なくていい」という選択肢があるだけで、私の心には余裕が生まれたのです。
ある日のこと、全校生徒に一枚のプリントが配布されました。タイトルは「給食着の洗濯に関するお願い」。そこには香料による被害、いわゆる「香害」についての説明と、共用物である給食着には無香料、あるいは微香性の洗剤を使用してほしいという一文が添えられていました。
担任の先生に相談したところ、同様の悩みが他の保護者からも寄せられていたと知り、学校側でも「無香料推奨」のルールが設けられました。マイ白衣という避難先を確保したことで、他人の香りに振り回されず、心に余裕を持って対処できるようになりました。
数ヶ月後、ルール化のおかげで給食着から強烈な香りが消え、タクヤは「給食がおいしい」と笑顔を取り戻していました。
誰かを攻撃せず、システムを通じて静かに生活圏を守る知恵の大切さを学び、穏やかな日常に心から安堵しています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
タクヤにマイ白衣を持たせるようになってから、私の心はかなりスッキリしました。もちろん回ってくる白衣は相変わらず強烈な香りを放っていますが、「それをタクヤが着なくていい」という選択肢があるだけで、私の心には余裕が生まれたのです。
ある日のこと、全校生徒に一枚のプリントが配布されました。タイトルは「給食着の洗濯に関するお願い」。そこには香料による被害、いわゆる「香害」についての説明と、共用物である給食着には無香料、あるいは微香性の洗剤を使用してほしいという一文が添えられていました。
担任の先生に相談したところ、同様の悩みが他の保護者からも寄せられていたと知り、学校側でも「無香料推奨」のルールが設けられました。マイ白衣という避難先を確保したことで、他人の香りに振り回されず、心に余裕を持って対処できるようになりました。
数ヶ月後、ルール化のおかげで給食着から強烈な香りが消え、タクヤは「給食がおいしい」と笑顔を取り戻していました。
誰かを攻撃せず、システムを通じて静かに生活圏を守る知恵の大切さを学び、穏やかな日常に心から安堵しています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび