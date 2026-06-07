中村倫也、妻・水卜麻美アナと円満アピール「ずっと仲良くしてます」観客の質問回答で歓声沸く【君のクイズ】
【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の中村倫也とムロツヨシが7日、都内で開催された映画『君のクイズ』 公開後“特別御礼”舞台挨拶イベントに出席。中村が妻で日本テレビの水卜麻美アナウンサーについて触れる場面があった。
【写真】中村倫也が「ムカついた」と連呼した共演者
観客からの質問コーナーで、最近の話で選択をミスしたエピソードを聞かれた中村は「正解しか出してないから…」と答えて、会場からは拍手が。ムロは「確かに倫也のミスっていうのはあんまり見ないですよね。何かミスったっていうのは」と発言。観客に「例えば、これ言って奥さんを怒らせちゃったなとか（笑）」と投げかけられた中村は「いやあ…ずっと仲良くしてますね」と返して、会場からは歓声が起こった。
改めて中村は「あれかな。ちょっと用事があって車で外出して、その目的地の駐車場を使おうと思ったんですよ。そうしたら、その日が土日だったのか、その駐車場が使えなくて。じゃあ近くで探そうと思って、ぐるぐるぐるって回って、左に曲がって左に曲がってみたいな。ちょっと離れたところにやっと見つけて、そこに停めて歩いて行ったんですよ。そうしたら、その建物の反対側の隣が駐車場だった。あそこで右に回ればすぐだったのに」と駐車の失敗談を明かした。
舞台挨拶では、ムロが中村に渡されたナマケモノのぬいぐるみを持ち込む一幕もあった。理由が知りたいというムロに、中村は「理由はありますよ。明確な。ちゃんとした理由ですよ。ムロさんの家って、結構人が集まるじゃないですか。リビングとかでご飯を食べたり。そこにはいろんなところで好き勝手座れるように、クッションとかいろいろ置いてるじゃないですか。それの一角に並べたら、誰かがそこに落ち着くかなって」と説明。ムロは「あ、そういうことなんだ！勝手に抱き着き枕だと思ってて、ずっと寝室の布団の中にいたんだけれども…ちょっとごめんなさい（笑）。気持ち悪い話になってきちゃった（笑）。寂しいであろうという、寂しがり屋を見抜いたうえでのことなのかなと。非常に可愛いですよ。自分じゃ絶対に買わないものですから」とコメントしていた。
中村は「そうやって使ってもらってもいいし、柔らかいからさ。ご飯を食べてて、ちょっと横になりたいなみたいな人の枕にできるしさ。でも、ムロさんは別に一緒に寝てもらっても。引き続き。全然」と返して、ムロは「これに抱き着いて寝てるってことを話したがために、すごく恥ずかしくなってきた」と照れ笑いを見せた。その後、ぬいぐるみとの寝方を実践させられたムロは、料理好きで知られる中村に、お返しとして調理器具をプレゼントする一幕もあった。
原作は、作家・小川哲が2022年に発表した小説『君のクイズ』。“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で注目を集め、2023年本屋大賞にノミネートされ、その後、第76回日本推理作家協会賞を受賞した。たった一問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントの傑作が実写映画化された。（modelpress編集部）
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【写真】中村倫也が「ムカついた」と連呼した共演者
◆中村倫也、夫婦仲明かす
観客からの質問コーナーで、最近の話で選択をミスしたエピソードを聞かれた中村は「正解しか出してないから…」と答えて、会場からは拍手が。ムロは「確かに倫也のミスっていうのはあんまり見ないですよね。何かミスったっていうのは」と発言。観客に「例えば、これ言って奥さんを怒らせちゃったなとか（笑）」と投げかけられた中村は「いやあ…ずっと仲良くしてますね」と返して、会場からは歓声が起こった。
◆中村倫也＆ムロツヨシ、プレゼントを交換
舞台挨拶では、ムロが中村に渡されたナマケモノのぬいぐるみを持ち込む一幕もあった。理由が知りたいというムロに、中村は「理由はありますよ。明確な。ちゃんとした理由ですよ。ムロさんの家って、結構人が集まるじゃないですか。リビングとかでご飯を食べたり。そこにはいろんなところで好き勝手座れるように、クッションとかいろいろ置いてるじゃないですか。それの一角に並べたら、誰かがそこに落ち着くかなって」と説明。ムロは「あ、そういうことなんだ！勝手に抱き着き枕だと思ってて、ずっと寝室の布団の中にいたんだけれども…ちょっとごめんなさい（笑）。気持ち悪い話になってきちゃった（笑）。寂しいであろうという、寂しがり屋を見抜いたうえでのことなのかなと。非常に可愛いですよ。自分じゃ絶対に買わないものですから」とコメントしていた。
中村は「そうやって使ってもらってもいいし、柔らかいからさ。ご飯を食べてて、ちょっと横になりたいなみたいな人の枕にできるしさ。でも、ムロさんは別に一緒に寝てもらっても。引き続き。全然」と返して、ムロは「これに抱き着いて寝てるってことを話したがために、すごく恥ずかしくなってきた」と照れ笑いを見せた。その後、ぬいぐるみとの寝方を実践させられたムロは、料理好きで知られる中村に、お返しとして調理器具をプレゼントする一幕もあった。
◆中村倫也主演「君のクイズ」
原作は、作家・小川哲が2022年に発表した小説『君のクイズ』。“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で注目を集め、2023年本屋大賞にノミネートされ、その後、第76回日本推理作家協会賞を受賞した。たった一問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントの傑作が実写映画化された。（modelpress編集部）
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