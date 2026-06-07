「これ以上完璧は不可能だ」「もはやミサイル」アメリカDFの弾丸ゴラッソに世界衝撃！惜しむ声も「W杯まで取っておけなかったのかよ」

「これ以上完璧は不可能だ」「もはやミサイル」アメリカDFの弾丸ゴラッソに世界衝撃！惜しむ声も「W杯まで取っておけなかったのかよ」