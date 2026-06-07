「これ以上完璧は不可能だ」「もはやミサイル」アメリカDFの弾丸ゴラッソに世界衝撃！惜しむ声も「W杯まで取っておけなかったのかよ」
北中米ワールドカップに開催国として臨むアメリカは現地６月６日、国際親善試合でドイツとシカゴで対戦。開始２分でカイ・ハバーツ（アーセナル）に先制を許した後、37分にアントニー・ロビンソン（フルアム）の得点で一度は追いつくも、57分にレロイ・ザネ（ガラタサライ）に勝ち越し点を浴び、１−２で敗れた。
パラグアイとのW杯開幕戦を前に接戦を落としたものの、ロビンソンの一撃は記憶に残る素晴らしいゴラッソだった。
クリスティアン・プリシック（ミラン）がCKから上げたクロスが、相手にヘッドでクリアされると、ロビンソンはふわりと浮いたセカンドボールにペナルティエリア外で反応。そして得意の左足で完璧にジャストミートしたボレーを炸裂させ、矢のような強烈なシュートをゴールネットに突き刺したのだ。
大興奮の28歳DFは直後に宙返りを披露し、喜びを爆発させた。このスーパーゴールはXで世界中に拡散され、大絶賛の声で溢れている。
「なんだこの化け物じみたゴラッソ」
「これ以上完璧に打つなんて物理的に不可能だ。本当に最高の一打」
「もはやミサイル」
「誰も彼を止められない」
「なんてこった！W杯まで取っておけなかったのかよ」
「W杯でこんなプレーを見せれば、間違いなくレジェンドになるだろう」
「この調子を続ければ、プレミア最高の左SBの仲間入りだ」
多くのファンが指摘しているように、数日後にこのゴールが生まれていれば、北中米W杯ベストゴールになっていたかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもない…アメリカDFが完璧ゴラッソ→圧巻の曲芸パフォーマンス
パラグアイとのW杯開幕戦を前に接戦を落としたものの、ロビンソンの一撃は記憶に残る素晴らしいゴラッソだった。
大興奮の28歳DFは直後に宙返りを披露し、喜びを爆発させた。このスーパーゴールはXで世界中に拡散され、大絶賛の声で溢れている。
「なんだこの化け物じみたゴラッソ」
「これ以上完璧に打つなんて物理的に不可能だ。本当に最高の一打」
「もはやミサイル」
「誰も彼を止められない」
「なんてこった！W杯まで取っておけなかったのかよ」
「W杯でこんなプレーを見せれば、間違いなくレジェンドになるだろう」
「この調子を続ければ、プレミア最高の左SBの仲間入りだ」
多くのファンが指摘しているように、数日後にこのゴールが生まれていれば、北中米W杯ベストゴールになっていたかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもない…アメリカDFが完璧ゴラッソ→圧巻の曲芸パフォーマンス