電撃婚話題のてんちむ「デカい赤ちゃん」夫・三崎優太氏のプライベートショット公開「仲良し可愛い」「ラブラブすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】YouTuberのてんちむが6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】電撃婚の32歳美女「デカい赤ちゃん（37歳）」“元青汁王子”夫のプラベショット
てんちむは「うちの夫、グランピング好きすぎてまじで毎週末、家族総出でグランピング行ってる 今週もグランピング」と三崎氏がハンドルを握る後ろ姿を投稿。また「ちなみに昨日まではうちのデカい赤ちゃん（37歳）はアニサキスになって夜泣きしてた」と三崎氏に起こったアンラッキーな出来事を明かし、顔に加工を施された三崎氏が愛犬とともに横になっている写真も公開した。
この投稿に、ファンからは「仲良し可愛い」「ラブラブすぎる」「アニサキスは大変、お大事に」「毎週お出かけ羨ましい」「デカい赤ちゃん笑った」などの反響を呼んでいる。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】電撃婚の32歳美女「デカい赤ちゃん（37歳）」“元青汁王子”夫のプラベショット
◆てんちむ、グランピングでの夫の様子公開
てんちむは「うちの夫、グランピング好きすぎてまじで毎週末、家族総出でグランピング行ってる 今週もグランピング」と三崎氏がハンドルを握る後ろ姿を投稿。また「ちなみに昨日まではうちのデカい赤ちゃん（37歳）はアニサキスになって夜泣きしてた」と三崎氏に起こったアンラッキーな出来事を明かし、顔に加工を施された三崎氏が愛犬とともに横になっている写真も公開した。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲良し可愛い」「ラブラブすぎる」「アニサキスは大変、お大事に」「毎週お出かけ羨ましい」「デカい赤ちゃん笑った」などの反響を呼んでいる。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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