俳優の鈴木福（21）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。自身にとってお酒の師匠だという人気アイドルを明かした。

人気子役として幼少期から活躍していた鈴木。MCの博多大吉も「福くんがお酒飲むんだ」としみじみ。鈴木が「よく言っていただけるんですけど」ともらすと、松岡昌宏は「とりあえず、亀梨、呼ぶかって感じ」と亀梨和也の名前を挙げて苦笑。鈴木は「ちょうど昨日、お会いしました」と会ったばかりであることを明かした。

そんな中、ビールで乾杯すると、松岡は「20歳になってすぐ飲めた？」と聞くと、「割と最初から強くて」と鈴木。「ワインが凄い好きで」と続けると、松岡は「おおー。早いな、飛び越えてくるなぁ。亀梨の影響じゃないの？」ともらすと、鈴木は「それは凄くあります」とした。

鈴木は「亀梨さんがやっぱ美味しいものを飲ませてくれたりとか、やっぱそこで知った味がおいしくて。“これ一緒に飲もうよ”って飲ませてくれたのとかがおいしかった記憶もあって、いろいろと飲みたいなって思うようになりましたね」と話した。

亀梨とは亀梨主演の日本ドラマ「妖怪人間ベム」（2011年）で共演。「あれが7歳とかなんで、本当に15年前。（それから）よくしていただいて」と亀梨との関係にも触れた。