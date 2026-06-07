4日の11R重賞「第64回六甲盃」（ダート1870メートル）は小牧太騎乗の2番人気ダンテバローズ（牡6＝新子、父ドレフォン）が3馬身半差で快勝。JRAからの転入後、負けなしの3連勝で初の重賞制覇を果たした。

JRAのオープンで勝ち鞍のある実績馬には重賞の壁はなかった。逃げたインベルシオン（牡7＝松浦、父キズナ）の2番手をきっちり確保。道中はやや離され気味となり、4コーナーを立ち上がってもまだ2馬身ほどの先行を許していたが、最終直線で鞍上が促すとグングンと加速した。2位に0秒6もの差をつける、メンバー唯一の上がり3F38秒台（38秒5）の末脚で他馬を完封。交流重賞でも実績十分で、単勝1.5倍の圧倒的支持を受けた1番人気のシンメデージー（高知、牡5＝打越勇、父コパノリッキー）を4着に沈める完璧なレースだった。

「強い馬なのは分かっていたので、勝ててホッとしています。逃げ残られるんじゃないかと思いましたけど、脚が違いました。この馬で交流重賞を勝っていきたいですね」と小牧。新子師も「JBCを目指している馬なので、ここは落とせなかった。（今年は）金沢（開催）なので、チャンスはあると思う」とうなずいた。兵庫所属馬として初のJBCクラシック制覇へ、夢が広がる鮮やかな勝ちっぷりだった。