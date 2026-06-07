＜40代で清掃スタッフ＞同僚がシニアばかり…40歳でお掃除の仕事はおかしいと思われる？
「こういう仕事をしてみたい」、「仕事内容を言って、みんなから憧れの眼差しで見られたい」という思いを抱いている人もいるかもしれません。ママスタコミュニティには、自身の職種について、他人からどう思われるかと不安になるママからこんな投稿がありました。投稿者さんは40歳、清掃の仕事をしています。
『40歳で、なぜその仕事？ と思いますか？ 同僚はほとんど孫がいる50代〜60代』
むしろママにとってはやりやすい仕事では？
『40代の女性なら、清掃で働いてる人もいるよ』
『周りでもいるよ。接客は嫌でパソコンが使えないから、清掃の仕事をする人』
『私もビジネスホテルの清掃をしていた。体力がいるから、若いほうがいいと思う』
『私も清掃の仕事を探しているけれど、時間が短いんだよね。午前中の3時間が多い。あまり働きたくなくて、ちょっとだけ稼ぎたい人向けだと思う』
清掃の仕事は、ホテルやアミューズメントパーク、駅やオフィスビルなどさまざまな場所がありますよね。必要とされる仕事ですから、「私も学生時代に清掃のバイトをしていたよ」、「周囲にも清掃の仕事をしているママ友がいるよ」といったコメントがありました。どの年代であっても、清掃の仕事に対してネガティブな印象を持つ必要はありませんよね。
投稿者さんの職場ではシニア世代が多いものの、清掃の仕事は体力も必要なため、40歳は重宝されるのでは？ との意見も。清掃の仕事は勤務時間が短いということ、普段家でやっている掃除のスキルが生かせるということで、ママも活躍しやすい仕事と認識されることもあるようです。
とても立派な仕事だと思う！
『家の掃除もしたくないのに、仕事としてもできるなんて偉いよ』
『とてもありがたいと思っています』
『私も40代で、清掃の仕事をしています。家では「お疲れ様です」や「いつもありがとうございます」と言われないけれど、嬉しい言葉を言ってくださる方がいるので、気分がいいですよ！』
『自分が底辺だと思ってるからでしょ？』
投稿者さんが清掃の仕事について質問したのは、自分自身があまりいいイメージを持っていないからではないでしょうか。一般的なオフィスワークとは違って体力仕事ですし、華やかさに欠ける仕事と思われることもあるのでしょう。
しかし、だからこそママたちからは「とても立派な仕事だから胸を張ってほしい」、「清掃の人がいると、いつもありがとうございますという気持ちでいるよ」といったコメントも寄せられていました。特に家事の中で掃除が苦手というママからは、尊敬に近いコメントも。こうした意見からも、投稿者さんは清掃の仕事を恥じる必要はなく、もっと自信を持ってもいいのではないでしょうか。
長く働ける仕事だよ！シニアの同僚から若者扱いもされる！
『うちで清掃のお仕事してるシルバーの方が、「清掃なら負担が少ないと思ったけれど、ゴミが重くて大変だったわ」と言っていたくらいだから、40代は重宝しますよ！』
『私も40代後半で清掃の仕事をしてたけれど、同僚はシニアばかり。あと30年は続けられる職場だと思った。いい職場だったよ。シニアのお姉様方には、若い子扱いされて可愛がってもらえた』
『会社次第ではこのまま老後も働けるし、逆にシニアになってから清掃の仕事を始めるよりいいだろうなと思っている。私も40代で転職を考えてるけれど、清掃も選択肢に入っているよ』
投稿者さんは、職場の同僚にシニアが多いことから、若者が働く場所ではないと思っているのかもしれません。20代や30代が多い職場と比較すると、そこで働いているのは年上の人ばかり。そのため、「シニアが活躍する職場で、まだ40歳の自分が働いているなんて恥ずかしい」という思いもあるのかもしれませんね。
しかし逆に考えると、清掃の仕事はシニアになっても採用されることもあり、働きやすいということなのでしょう。投稿者さんがまだ40歳ということは、あと10年、20年と働ける職場という見方もできそうです。40代後半の頃に清掃の仕事をしていたというママからは、「シニアの人たちから若者扱いされて楽しかった」という体験談も寄せられていました。まだまだ体力がある40代であれば同僚からも重宝されているでしょうから、投稿者さんには胸を張って今の仕事に取り組んでほしいですね。
文・AKI 編集・こもも