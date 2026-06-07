元AKB48で女優・歌手の河西智美（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。タレントで実業家の板野友美（34）との「ディズニーデート」を報告した。

「友とベビちんと 私と娘ちゃん4人で 久しぶりにディズニーデートしたの」と板野との自撮りショットを披露。「友とは10代から数えきれないくらい ディズニー行ったけど、特にシーに行くことが多かったから 並んでる間にずっと思い出話しちゃって爆笑してた（本当むりw一緒にいると色々思い出しすぎてww）」とつづった。

「娘ちゃん達も相性がいいみたいで ずっと仲良く遊んでくれて 姉妹みたいで可愛かったなぁ」と河西。「ちびエルサさん達、体力無限で大はしゃぎで 後半は手を繋いで変なテンションになってて 母2人はひたすら後ろから着いて行くの面白かった」とした。

「気付けばメンバー、親友、ママ友、、、こうやって時が経っても、お互いの環境が変わっても、会えばくだらないことで笑い合える友達がいるって 幸せなことだなぁとつくづく思います お互いこれからも幸せでいようね」と記した。

「#友智」「#ディズニーコーデ」「#子連れディズニー」「#ディズニーシー」などと添えた。

この投稿に、ファンからは「美女2人」「相変わらず仲が良いな」「友智だいすき」「親子おそろコーデ憧れる」「娘ちゃんたちもかわいい」「相変わらず仲良くてこちらも嬉しい！」「ともともサイコーでーす」などの声が寄せられている。

河西は2013年5月にAKB48を卒業。俳優の小山圭太と21年5月に結婚。22年6月に長女の出産を報告。板野は2013年8月にAKB48を卒業。21年1月にプロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手と結婚。同年10月に長女の出産を公表した。