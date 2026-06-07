元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）の妻で、タレントで女優の矢沢心（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングの現状を明かした。

「4月5月6月 新学期が始まったり 卒業シーズンでもあり わが家の子供たちも行事ぎっしり」と矢沢。「1日に娘の学校や息子の学校を行き来し 学校で楽しそうな姿 友だちと笑顔で過ごす姿 先生たちの細かなサポート ママ友から聞く子どもたちの姿に

成長を感じ取ることが出来て嬉しいです」とつづった。

「学校に行き 自分の目で見て耳で聞くって大事ですね。友だちに支えられている部分が大きいことを感じました」とした。

「私は筋トレ怠らず頑張っています」とキッパリ。「身長161センチ 体重46.5キロ」と現在の身長体重も明かし、「最近は栄養素について興味があるので 年齢とともに足りない栄養を補うようにしています」と気をつけていることを記した。

「暑くなってくると食べれなくなったり 疲労がたまると不摂生になるし 家族の食事管理も気をつけなきゃ。私はプロテインを飲むようにしています」と現在の姿を公開した。

「#筋トレ」「#ボディメイク」「#健康貯金」「#クロノス」「#ゴールドジム」と添えた。

この投稿に、タレントのほしのあきは「カッコイイ」と反応。フォロワーからも「サイボーグみたい」「ブラボー」「素敵過ぎます」「ほんまに格好いい」「尊敬」「理想の体型」などの声が寄せられている。