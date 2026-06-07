プロ野球DeNA―ソフトバンク

5日に行われたプロ野球のDeNA―ソフトバンク戦（横浜スタジアム）で人気アイドルが中継に映り込み、話題となっている。3回1死、DeNA筒香が右前打を放った直後、ユニホーム姿で喜ぶ女性ファンの姿がテレビに抜かれた。

その女性ファンの正体は…指原莉乃プロデュースアイドル「=LOVE」のメンバー瀧脇笙古だった。大のDeNAファンとしても知られ、この日もプライベートで観戦に訪れていたようだ。瀧脇はXに「＼横浜優勝／篠木投手ナイスピッチングです牧選手.度会選手.ヒュンメル選手.松尾選手の計4本のホームラン デスターシャ」と記し、客席からの写真を投稿した。

ファンもすぐに気が付いた。SNSには「Jスポで写ったよー しょこー横浜優勝」「やはり勝利の女神！バッチリカメラにも抜かれてたよー！」「コネとかじゃなくてマジで普通にいるからほんま好き イコラブあんま興味なかったけど推せる」「配信用カメラマンがハピスタでちゃんと踊ってない美人を抜いてるよ、と思ったらイコラブだったのか。そりゃかわいいわ」「しょうこちゃん、結構映り込んでたみたいだけど、気付いてたのかなあ」「アイドルだったの？！めっちゃ可愛い人テレビに出てるなーと思ってた」などのコメントがあった。

試合はDeNAが牧の1軍復帰後初アーチを含むチーム4本塁打で、ソフトバンクに8-3と快勝した。



（THE ANSWER編集部）