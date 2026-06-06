【バツイチ息子は、狂ってた…】私もしっかり自立！新しい人生への一歩＜第31話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第31話 過ちの責任は自分で
【編集部コメント】
陽子さんに出ていかれた後のタダシさんは結局、すぐにお金が得られる日雇いの仕事をしているようです。毎日怒られながら体を動かし、クタクタになっていることでしょう。これならサオリさんへの復讐を考えるだけの時間もお金も体力も……なさそうですね。陽子さんは本当の意味で自立したようで、慣れない仕事で懸命に頑張っている様子がうかがえます。過去の過ちが消えることはありませんが、新しい人生を前向きに頑張ってほしいですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第31話 過ちの責任は自分で
【編集部コメント】
陽子さんに出ていかれた後のタダシさんは結局、すぐにお金が得られる日雇いの仕事をしているようです。毎日怒られながら体を動かし、クタクタになっていることでしょう。これならサオリさんへの復讐を考えるだけの時間もお金も体力も……なさそうですね。陽子さんは本当の意味で自立したようで、慣れない仕事で懸命に頑張っている様子がうかがえます。過去の過ちが消えることはありませんが、新しい人生を前向きに頑張ってほしいですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子