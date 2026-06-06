アニメ「魔法の天使クリィミーマミ」のキャラクターデザインで知られるイラストレーター・高田明美さんの個展「高田明美 個展 -Angel Touch-2026」が、6月25日から7月12日まで、東京・五反田のEDITION88フラッグシップショップで開催されます。

本展では、「魔法の天使クリィミーマミ」の描き下ろし作品やオリジナル作品の原画を展示。さらに特別企画として、描き下ろし作品の制作過程を収めたメイキング映像が会場で上映されます。

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映像は約15分で、高田さんが色を重ねていく様子や、透明感のある世界観が形作られていく過程を楽しめる内容です。ショートバージョンは後日、スタジオぴえろ公式YouTubeチャンネルでも公開予定となっています。

会場では原画や直筆サイン入り版画「88グラフ」の販売も実施。7月12日には高田さんによるサイン会も予定されています。対象は会場で原画または88グラフを購入した先着100人で、特製色紙に名前を添えたサインが贈られます。

当日参加できない場合でも、サイン入り色紙は購入した原画・版画とともに届けられるとのことです。

また、会期中に税込5000円以上購入した来場者には、パール仕様のアートカードをプレゼント。全3種類でランダム配布となり、なくなり次第終了です。

会場は東京都品川区東五反田のEDITION88フラッグシップショップ。入場は無料。初日の6月25日は混雑緩和のため日時指定制となります。

1983年（昭和58年）の放送開始から40年以上が経過した現在も、多くのファンを持つ「魔法の天使クリィミーマミ」。完成作品だけでなく制作過程まで見られる今回の展示は、往年のファンにとっても貴重な機会となりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060604.html