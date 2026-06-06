美味しそッ！！【ローソン】抹茶を堪能したいなら「新作コラボスイーツ」をチェック！

【ローソン】で今賑わいを見せているのは、老舗茶舗ブランド【森半】とコラボした抹茶スイーツの数々。どれにしようか迷ってしまうほど種類豊富で、気になるスイーツをいくつか買って、食べ比べを楽しむのもおすすめです。今回はそんな「新作コラボスイーツ」の中から、イチオシをピックアップ。抹茶のほろ苦さや爽やかな香りを堪能できるスイーツは、要チェックです！

2種類のクリームをサンドした贅沢感！

ローソンでお馴染みの「どらもっち」シリーズから登場した「Uchi Café×森半 どらもっち 抹茶ミルク」。香ばしい色の生地には、抹茶クリームとミルククリームをサンド。生地の厚さに負けないくらいのたっぷり詰まった2層のクリームが、満足感を与えてくれそうです。片手でパクッとつまみやすく、休憩時間の気分転換として食べるのにうってつけかも。インスタグラマー@hifumi4さんによると、「抹茶ミルクのような優しい味わい」とのこと。

リッチな仕上がりのサンド系抹茶スイーツ

厚みのある生地でサンドしていて、ほどよい食べ応えがありそうな「Uchi Café×森半 濃い抹茶サンド つぶあん＆おもち」。抹茶色をした生地から、はみ出るくらいの大きさの求肥と粒あんが入っており、ほっこりとした和の味わいに癒されそうです。さらにホイップクリームまで忍ばせたリッチな仕上がり。ホイップのまろやかな風味も良いアクセントとして楽しめそうです。

抹茶づくしのちょっとユニークなケーキ

外側が抹茶チョコのコーティングで覆われた「Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶」。コーティングの内側は、抹茶ミルククリーム、さらに抹茶ソースを加えています。土台は、インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、「しっとりふんわり甘めな抹茶スポンジ」とのことで、土台からコーティングまで、抹茶の味を堪能できそう。お皿に移して、ナイフとフォークでカットしながら食べれば、ちょっとした特別感も味わえるかも。

ビスケットの食感と抹茶クリームの味わい

生地の間に、抹茶クリームと抹茶ガナッシュをサンドした「Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」。シンプルな構成で、抹茶の香りをたっぷり楽しめそうな1品です。筆者も食べてみたところ、ホロホロと口の中でほどけるようなビスケット生地の食感がクセになりそうでした。抹茶クリームと抹茶ガナッシュとの相性はもちろんグッド。 インスタグラマー@sujiemonさんも「シンプルなのに奥深さのある味わい」と、コメントしています。

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※こちらの記事では@hifumi4様、@masaki_19740913様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino