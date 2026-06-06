SNSフォロー＆購入金額別ノベルティが超豪華！化粧品ブランド「Pureal」のPOPUP STOREは6月21日まで開催。

化粧品ブランド「Pureal（ピュレア）」は2026年6月3日から21日までの期間、渋谷モディ 1F カレンダリウムで「Pureal POPUP STORE in SHIBUYA」を開催しています。

無くなり次第終了だよ〜！

会場では、スキンケアブランド「Pureal（ピュレア）」の部分用シートマスク・アップグレードシートマスクを含む全シートマスクに、姉妹ブランド「Pureal Lab+（ピュレア ラボプラス）」の美顔器・フェイスクリームを販売。

さらに、美顔器を実際に試せる体験ブースに、豪華ノベルティがもらえるキャンペーンも実施しています。

ノベルティの詳細は以下の通りです。

【SNSアカウントフォローイベント】

ピュレア ラボプラス公式Instagram（@pureal_lab_official）をフォローすると、以下のアイテムがもらえます。

・ブーストショットクリーム 1回分／3包（非売品）

・ポイントエッセンスマスク 2枚入り／1個（非売品）

上記2種のうち1種をランダムで配布。

【購入金額別ノベルティ特典】

1度の会計金額に応じて豪華アイテムがもらえます。金額によって、すべての特典をゲットできるチャンスです。

・1980円以上の購入で、オリジナルショッパー 1枚、オリジナルステッカーBlue 1枚、カフェインリフトエッセンスマスク 1枚入／1個（非売品）を配布

・3960円以上の購入で、オリジナルステッカーPink＆Yellow 計2枚、グロッシーポイントエッセンスマスク 2枚入／2個（非売品）、ディープポイントエッセンスマスク 2枚入り／2個（非売品）、ブーストショットクリーム 1回分／7包（非売品）を配布

・6600円以上の購入で、オリジナルミラー1個を配布

なお、いずれのイベントも特典がなくなり次第終了です。

営業時間は、11時から20時まで。

（東京バーゲンマニア編集部）