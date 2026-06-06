MEGUMI、『ラヴ上等』制作のきっかけは“人気芸人”の色気「最近こういう人いないなと思って…」
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が5日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。自身が企画した「Netflix」のリアリティシリーズ『ラヴ上等』の誕生のきっかけを語った。
【写真】くびれがすごい！MEGUMI、美ボディあらわに
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショーとして話題を集めた。MEGUMIは企画書の作成から資金集め、キャスティングまですべてに携わったというが、企画の着想はある芸人だったという。
MEGUMIは、お笑いコンビ・千鳥の大悟と2人でロケをした際、大悟と出身地が同じだったこともあり、周囲にヤンキーが多かった昔を思い出したという。そして「なんか大悟さんすごい懐かしい感じがするなと思って。ヤンキーの人って独特なレディーファースト感。シャイなんだけど優しい。最近こういう人いないなと思って。」と明かした。
そして「かっこいいのに色気がある。こういう人の恋愛ってどうなんだろうと思って」とNetflixに企画を提出。その後、3年ほどの制作期間を経て、配信にこぎつけたと振り返った。
【写真】くびれがすごい！MEGUMI、美ボディあらわに
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショーとして話題を集めた。MEGUMIは企画書の作成から資金集め、キャスティングまですべてに携わったというが、企画の着想はある芸人だったという。
そして「かっこいいのに色気がある。こういう人の恋愛ってどうなんだろうと思って」とNetflixに企画を提出。その後、3年ほどの制作期間を経て、配信にこぎつけたと振り返った。