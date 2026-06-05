【人生逆転！私の勝ち】美少女のわが子によっしゃ〜！母の気持ちが今わかった＜第6話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第6話 リンカとユイナは全然違うタイプ
【編集部コメント】
なんかハルミさん、感じ悪くないですかーー？ 第三者から見たら元気なリンカちゃんももちろん可愛いのですが、おっとり型のユイナちゃんも十分可愛らしく、どちらの方がより可愛いなんてことはありません。しかしハルミさんは常にリンカちゃんとユイナちゃんを比べては優劣をつけています。今からそんなでは、これから先が思いやられますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 リンカとユイナは全然違うタイプ
【編集部コメント】
なんかハルミさん、感じ悪くないですかーー？ 第三者から見たら元気なリンカちゃんももちろん可愛いのですが、おっとり型のユイナちゃんも十分可愛らしく、どちらの方がより可愛いなんてことはありません。しかしハルミさんは常にリンカちゃんとユイナちゃんを比べては優劣をつけています。今からそんなでは、これから先が思いやられますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙