デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、「創作の楽しみを思い出す場」を掲げるショップ兼ブランド「TOUCH ＆ FLOW（タッチアンドフロー）」が展開するアートプロジェクト「Art Touch（アートタッチ）」から、画家・イラストレーターとして活動する、こうのかなえ氏による作品を起用した「アートポスター」（3サイズ、全10種類／各エディション100〜300枚）、「ポストカード」（1サイズ、全10種類）を6月10日に発売する。

「Art Touch（アートタッチ）」は、美術館や資産としてのアートではなく、［もっと身近で、暮らしに溶け込み、「Touch＝触れる」アート］を提案するアートプロジェクト。

「Art Touch」では、アーティストの描く原画の魅力を丁寧に解きほぐし、その表現にふさわしい選び抜かれた紙に特殊印刷や加工を施すことで、原画とは異なる新たな魅力を創造する活動を「クリエイティブワークスプリント」と呼んでいる。今回発売する「アートポスター」「ポストカード」は、アーティストとデザイナー、印刷職人が協働し、さまざまな「ワークス」を織り交ぜることで、原画とは異なる新たな魅力を創造している。

箔の上にニスを重ね、工芸品のような立体感を再現した作品や、複数の箔を使用することで、画面に重層的な奥行きを実現した作品など、紙と印刷に関する広い知見を持つ、熟練した職人技に触れることができるのも魅力となっている。活版印刷による「アートポスター A4」の「青い鳥」「黄色い鳥」の2作品は、デザインフィルの流山工場で制作され、微細なズレも妥協しない職人のものづくりへのまなざしを感じてもらえる。

シリーズ第3弾となる今回は、下描きをせずに描き出される、繊細で躍動感あふれる表現が多くのファンの心を掴んでいる、画家・イラストレーターのこうのかなえ氏を起用した。翼いっぱいに風を集める渡り鳥「Wandervogel」、野趣に富んだ花の姿を描いた「花の肖像 Anemone」などの原画をもとに、デザイナーと高度な印刷技術を持つ職人が趣向を凝らし、作品の新たな魅力を引き出している。

［小売価格］

アートポスター：1万5400〜3万9600円

ポストカード：660円

（すべて税込）

［発売日］6月10日（水）

デザインフィル＝https://www.designphil.co.jp