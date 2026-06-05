【箸が止まらないおいしさ】すぐに作れる「きゅうり」レシピが集合！5月に最も読まれた記事は？月間ランキングTOP5

初夏に役立つきゅうりレシピに注目。5月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年5月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！きゅうりで作る、カリポリおいしいスピードおかずのレシピが注目されていました。

5位にランクインしたのは、きゅうりとツナをあわせた5分で作れる簡単副菜をご紹介した記事でした。めん棒などで叩いて包丁いらずで作れるものや、醤油や砂糖など身近な調味料で和えたもの、わさびや梅をアクセントに使ったものまでバリエーション豊富。あと一品足りない時や、忙しい時にもおすすめのおかずです。



第4位:15分で完成、鶏むね肉のソテーはポン酢で味つけ簡単

4位は、15分で簡単に作れる鶏むね肉ソテーをご紹介した記事でした。鶏むね肉をフライパンで焼いてから、ポン酢、酒、砂糖を加えて強火で煮絡めればできあがり。ポン酢を使うことで、調味料の種類も少なくでき、手間も最小限に。実際に作った方からは「やわらかくておいしかった」という声が届いています。



第3位:これやっとけばあとが楽、パラパラに肉を冷凍する保存ワザ

3位にランクインしたのは、使いたい分だけ取り出せるパラパラ肉の冷凍ワザをご紹介した記事でした。豚バラブロック、ミンチ、茹で鶏、ベーコン、ハムなど、ひと手間で調理しやすいパラパラ肉に。少しだけ使いたい時や、短時間で解凍したい時にとっても便利。下準備の時間が短縮でき、効率よく食事を作ることができます。



第2位:片手でつまめる手軽さが嬉しいひとくちチーズケーキ

材料を混ぜて型に入れて焼くだけで、意外と簡単にできるひとくちチーズケーキの記事が2位にランクイン。チョコ入り、サンドタイプ、甘じょっぱい系など、サッとつまめるので小腹がすいたときのおやつや軽食にもなります。甘じょっぱいおつまみ系のレシピは、ビールやワインなどのお供にも最適です。



第1位:ささっと作れる、きゅうりの5分漬けが副菜に大活躍

5月のクックパッドニュース記事で最も読まれたのは、5分漬けるだけで完成するきゅうりの漬け物をご紹介した記事でした。白だしで和風、鶏ガラスープ＋ごま油で中華風、柚子胡椒＋めんつゆなど、さまざまな味付けを掲載。きゅうりは薄く切って、短時間で味がしみこむようにするのがポイントです。







クックパッドニュースでは他にも多くの料理のお役立ち記事をお届けしています。

画像提供：Adobe Stock