米津玄師「ピースサイン」、「合算シングル」で“ミリオン”PT達成 「10作目」歴代記録を自己更新【オリコンランキング】
米津玄師の「ピースサイン」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身10作目のミリオンポイントを達成。ソロアーティスト歴代1位の「合算シングルミリオンポイント達成作品数」記録を自己更新した。
【動画】米津玄師「ピースサイン」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。
同作は、最新6月8日付で週間0.4万PT（4,257PT）を獲得し、累積ポイントが100.4万PT（1,003,817PT）に到達した。2017年3月放送のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』2期第1クールのオープニングテーマ。
【累積ポイントの内訳】CD：626PT／ストリーミング：89.6万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：10.7万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞
【動画】米津玄師「ピースサイン」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。
同作は、最新6月8日付で週間0.4万PT（4,257PT）を獲得し、累積ポイントが100.4万PT（1,003,817PT）に到達した。2017年3月放送のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』2期第1クールのオープニングテーマ。
【累積ポイントの内訳】CD：626PT／ストリーミング：89.6万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：10.7万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞