YOSHIKIさんがプロデュースするダンスボーカルグループ「XY」が公式サイトで、3人のメンバーの来月1日での卒業を発表しました。



【写真を見る】【 XY 】YOSHIKIプロデュースグループから「P→★・KOSEI・MITCHY」3人が卒業 7/1開催「XY - UNTITLED -」の出演をもって最後



公式サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題して投稿。「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」「3名は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします」と報告しました。





P→★さんは自身のブログで「自分がこれからどう在りたいのか。どんな形でエンターテインメントと向き合っていきたいのか。改めて見つめ直し、今回の決断に至りました」と綴り「ライブで＆Zに会える瞬間を想像しながら、夜な夜なクリエイティブに向き合う時間は、本当に幸せでした」とファンへの感謝を伝えています。







KOSEIさんは自身のブログで「昔の自分が今の自分を見たらどう思うのだろうと考えた結果」「今の状況と葛藤をし卒業という決断に至りました」と心中を明かし、「XYの3年がどれだけ貴重で大切なものだったかを証明するためにも 皆様が納得してくださる人生にします」と今後への思いを馳せています。





MITCHYさんは自身のブログで「これから先のことは、まだ模索中ではありますが、この経験を胸に、次の景色を探しに行こうと思います」「その時はXYのMITCHYとしてではなく、また違う一人の人間として、最大限のエネルギーを届けたいと思います」と、感謝とともに伝えています。







3人が卒業する節目となる公演『XY - UNTITLED -』は7月1日、渋谷にて開催されます。

【担当：芸能情報ステーション】