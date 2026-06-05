「サボるな！もう３m行けるよ」名波コーチが檄！ハーフコートゲームで指摘された日本代表戦士は？
2026年６月４日（日本時間５日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで練習２日目を迎えた。
初日に続いて遠藤航が全体練習を欠席し、瀬古歩夢も途中から別メニュー調整となるなか、残る選手たち（U-19日本代表のトレーニングパートナー４人、DF藤川虎三、FW新川志音、FW神代慶人、FW吉田湊海を含む）はパス練習の後に３チームに分かれてハーフコートゲームを行なった。
ビブスなし組、赤ビブス組、黄ビブス組による総当たり戦で、激しいゲームが展開された。真剣勝負さながらの雰囲気のなか、名波浩コーチの檄が飛ぶ。
「佑都、サボるな！ もう３m行けるよ」
長友佑都が守備の甘さを指摘されたのだ。その後、39歳のベテランはプレー強度を高め、名波コーチから「佑都、ナイス！」と評された場面もあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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初日に続いて遠藤航が全体練習を欠席し、瀬古歩夢も途中から別メニュー調整となるなか、残る選手たち（U-19日本代表のトレーニングパートナー４人、DF藤川虎三、FW新川志音、FW神代慶人、FW吉田湊海を含む）はパス練習の後に３チームに分かれてハーフコートゲームを行なった。
「佑都、サボるな！ もう３m行けるよ」
長友佑都が守備の甘さを指摘されたのだ。その後、39歳のベテランはプレー強度を高め、名波コーチから「佑都、ナイス！」と評された場面もあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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