中日の低迷は、単なる戦力不足だけで片づけられるものではない。

開幕から5連敗を喫し、4月中旬にも6連敗。5月26日に始まったセ・パ交流戦では4連勝と好スタートを切ったものの、そこから再び失速し、5月終了時点でセ・リーグ最下位に沈んでいる。開幕前にはAクラス入りを予想する評論家も少なくなかっただけに、ファンの失望も大きいのではないだろうか。【西尾典文／野球ライター】

【写真】セ・パ交流戦では４連勝も…低迷が続く中日ドラゴンズの面々

采配にも疑問の声

投手陣の誤算、主力野手の離脱、采配への疑問。苦戦の理由はいくつもある。

大きな誤算となっているのが投手陣だ。ベテランの大野雄大と柳裕也、2年目の金丸夢斗は結果を残しているが、本来エース格である高橋宏斗は開幕から不安定な投球が続き、1勝6敗と大きく負け越している。6月1日には再調整のため、一軍登録を抹消された。

中日の主砲・細川選手（中日の公式インスタグラムより）

リリーフ陣も苦しい。抑えの松山晋也、セットアッパーの清水達也がそろって故障で出遅れ、開幕戦で抑えを任された新外国人のアブレウも、いきなり腰を痛めて戦線を離脱した。松山は復帰後、抑えとして安定した投球を見せているが、清水は4試合に登板して3試合で失点を喫し、自責点も2試合で記録。再び二軍調整となっている。

4月12日に日本ハムから金銭トレードで獲得した杉浦稔大も、11試合に登板して防御率は6点台と期待に応えられていない。5月20日の阪神戦では7点のリードを守り切れず、大逆転負けを喫した。今シーズンの苦しさを象徴する試合だったと言えるだろう。

一方の野手陣は、今年からバンテリンドームにホームランウイングが設けられたこともあり、チーム本塁打数は5月終了時点でリーグ3位。以前ほど長打力不足に陥っているわけではない。しかし、センターのレギュラーである岡林勇希、昨年見事な復活を遂げた上林誠知の主力2人がそろって故障離脱となり、苦戦している投手陣をカバーし切れていないのが現状だ。

今年から指揮を執る井上一樹監督の采配についても、疑問の声は少なくない。7点差を逆転された試合など、継投に関しては投手コーチの責任もあるが、野手起用にも不可解な場面が目立つのは確かだ。

フロント主導の人事

開幕戦では、代走として起用した内野手登録の樋口正修をそのままレフトに入れた。樋口は直後に打球を後逸して同点に追いつかれ、記録は二塁打となったが、このプレーが逆転負けにつながっている。オーダーも4番の細川成也以外は流動的で、調子の良い選手が下位を打ったり、ベンチスタートとなったりするケースも多い。怪我人が多い中でもうまくやりくりしているヤクルトとは対照的に映る。

もっとも、こうした現場の混乱は、井上監督だけの責任で片づけられるものではない。チーム関係者はこう話す。

「昨年、野手総合コーチを務めた飯山裕志（現・二軍監督）は、井上監督が直々に連れてきた人物です。昨年はその体制で3年連続の最下位から脱出したにもかかわらず、球団は新たに嶋基弘ヘッドコーチを招聘した。井上監督からすれば、いきなり参謀役が代わり、戸惑った部分も大きかったようです。それでもチームが勝てば良かったのですが、開幕からいきなりつまずいた。そのことで、首脳陣の間のコミュニケーションもうまくいかなくなったのではないでしょうか。急遽、二軍を担当していた落合英二投手コーディネーターを一軍に呼んだことも、現場のバタバタをよく表していると思います。元をただせば、フロント主導の人事が原因だったと言えるでしょう」

井上監督は一軍監督就任前、中日の二軍監督を2度務め、そこでも結果を残している。それにもかかわらず、重要なポストの人事をフロント主導で行ったことが、結果的に裏目に出たと言えそうだ。

そんな中、何かと問題が多いと言われる中日のフロント、編成陣にも変化の兆しはあるという。球団関係者はこう続ける。

「昨シーズンの途中に就任した堀中寛樹スカウト部長は広報部長を務めていましたが、もともと入団した時から編成、スカウティングを担う役割を期待されていたそうです。マネジメント能力も高く、その点も評価されたのでしょう。他球団で実績のあるスカウトも加わり、これまでの体制を見直しているようです。あと、選手、コーチとして現場をよく知る荒木雅博が球団本部長補佐に就任したことも大きいですね。これまではフロントと現場の連携がうまくいっていないところがありましたが、それを解消する役割として適任ではないでしょうか」

荒木氏は2023年オフにコーチを退任した後、解説者として活動する傍ら、高校などでも臨時コーチとして指導するなど、アマチュア球界にもつながりを広げている。また、ロッテで長くスカウト、編成を務め、今年から中日のスカウトに加わった永野吉成氏は、荒木氏の熊本工業の先輩にあたる人物だ。

実際、今年のアマチュア野球の現場を見ると、中日のスカウト陣が昨年よりも多くの人数をかけて視察する“クロスチェック”の機会が明らかに増えている。体制の変化は、現場でも感じられる。

今年3月の選抜高校野球が行われた甲子園でのこと。 記者席の横にある通路で、中日のスカウトがずっと立ったまま熱心に試合を見ていた。不思議に思った筆者が話を聞くと、今年から甲子園大会は全員で視察するようになったそうで、一人一席では狭くて見づらいため、通路で選手をチェックしていたという。

成果が出るまでには時間がかかるかもしれない。それでも、こうした動きがプラスに働く可能性は十分にある。荒木氏のフロント入りをきっかけに、現場と編成の距離をどこまで縮められるか。中日の再建は、そこにかかっているのではないだろうか。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部