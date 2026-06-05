職場のお土産「食べないのは失礼」？ 先輩に怒られたトピ主に「とりあえず貰え」とツッコミの声

職場のデスクに突如として置かれる、出張や旅行のお土産のお菓子。同僚間のコミュニケーションとしてよくある光景だが、もし自分自身がお菓子嫌いだったとしたらどうだろうか。

ガールズちゃんねるに6月上旬、「職場のお土産は貰わなきゃだめ？」というトピックが立った。お菓子全般が好きではないというトピ主は、職場でお土産に一度も手を付けずにいたところ、最近それが先輩にバレてしまったという。

「せっかく頂いたんだから食べるのが礼儀」と説教され、ほぼ強制的に渡されるハメになったそうだ。トピ主は、お菓子が勿体ないので好きな人だけが頂けばいいと主張し、「私の考えは非常識ですか？」と問いかけた。

とりあえずもらって「家に持ち帰るとかすればいいじゃん」

この投稿に対し、トピック内ではトピ主の頑なな態度や、先輩の押し付けに対するツッコミが相次いだ。最も多く寄せられたのは、波風を立てずに受け取るだけ受け取っておくという、大人の処世術を勧める声だ。

「もらっておいて誰かにこっそり渡すとか家に持ち帰るとかすればいいじゃん」

「まずはもらって誰かにあげることはできないの？」

お菓子を無駄にしたくないというトピ主の正論は理解できるが、周囲からすればもらった際に「ありがとうございます」と受け取るコミュニケーション自体が重要なのだろう。わざわざ「いりません」と突っぱねる方が、よほどエネルギーを使う。

「お菓子が勿体無いとかグダグダ考えず、嬉しそうに『ありがとうございます』と言ってバッグに仕舞えば全員ハッピー」

「お客さんの前で食べるわけでもないのに礼儀も何もなくない？」

一方で、食べもしないものを無理やり渡して、さらに失礼とまで言ってくる先輩の態度に、辟易とする声も少なくない。

「わざわざお土産食べたか確認までしてくる人ほんとに面倒い」

「お客さんの前で食べるわけでもないのに礼儀も何もなくない？ 臨機応変に出来ない人っているよね。 めんどくさいから帰りに捨てればいいよ」

しかし、トピ主側にも危うい点があった。トピ主は「たまにその場のみんなでお菓子を食べる時があるのですが、そういう時はちゃんと空気を読んで食べています」とも明かしている。この中途半端な「空気読み」が、余計に周囲を混乱させているという指摘だ。

「空気読んで食べることもあるなら、空気読んでとりあえずもらっとくくらいできるでしょうが なんでそこで線を引く？」

お菓子が嫌いなら、最初から「甘いものが苦手で」と一貫して断るキャラクターを確立するか、あるいは「ありがとうございます」と笑顔で受け取って、裏で誰かに譲るか処分すればいいだけの話だ。トピ主が真面目すぎて勝手に消耗しているだけのようにも見える。

職場のローカルルールにいちいち反発するよりも、その場では何も考えずにお礼を言ってバッグに仕舞う方が、よほど省エネでスマートな対応ではないだろうか。

※キャリコネニュースでは「職場の謎ルール」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/1NW7PIX0