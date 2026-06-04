マツダ新「2ドアスポーツカー」MX-5に反響

マツダのカナダ法人は、小型オープンスポーツカー「MX-5」の2026年モデルの価格や装備内容を発表しました。長年世界中で販売されてきたスポーツカーとして知られる同モデルについて、ユーザーからさまざまな反響が集まっています。

MX-5は、マツダを代表する小型オープンスポーツカーです。

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1989年に初代モデルが登場して以降、軽量ボディと後輪駆動レイアウトを特徴とするモデルとして人気を集めてきました。これまでの累計生産台数は世界で120万台以上に達しています。

現行モデルは2015年に登場した4代目となるND型で、ソフトトップモデルに加え、電動開閉式ハードトップを採用した「RF（リトラクタブル・ファストバック）」も設定されています。

2026年モデルでは、Apple CarPlayやAndroid Autoのワイヤレス接続に対応するグレードが増えるなど、装備内容の見直しが行われました。

グレードは「GS」「GS-P」「GT」の3種類が用意され、GS-Pではビルシュタイン製ダンパーやBOSE製9スピーカーなどが装備されます。

また、GTではアダプティブヘッドライトやAlexa連携機能、ポリッシュ仕上げホイールが採用されています。

さらに、オプションとしてブレンボ製ブレーキやBBS製ホイール、RECARO製シートなどを組み合わせたスポーツパッケージも設定。

このほか、タン内装とブラックルーフを組み合わせた「グランドスポーツパッケージ」も、RFのGTには用意されました。

価格はソフトトップモデルが約3万5450カナダドル（日本円で約400万円 2026年５月下旬時点 以下同）から、RFモデルが約4万2450カナダドル（約480万円）からとなっています。

2025年モデル比で、250カナダドル（約3万円）の値上げとなりました。

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今回の発表を受け、ネット上ではさまざまな声が寄せられています。

「かっこいい！」「デザインが好き」「サイズ感がいい」といった外観に関するコメントが見られました。

また、「運転が楽しそう」「海外仕様の装備が気になる」など、走行性能や装備に関心を示す声もあるようです。

長年スポーツカーとして支持されてきたMX-5ですが、今回の2026年モデルの今後の動向にも注目が集まっています。