JO1川尻蓮、レッドカーペット登場! 黒いジャケットに身を包んだルックにファン歓喜
4日、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われた映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアのレッドカーペットにJO1の川尻蓮が登場し、会場を沸かせた。
JO1 川尻蓮
黒いロングジャケットに身を包んだ川尻に、レッドカーペットに来場したファンは「かっこいい」と盛り上がった。
フォトセッションでは、クールな表情で対応。最後には笑顔で挨拶して会場を後にした。
SNSではすでに「かっこいい」、「美しい」など話題を集めている。
映画『Michael／マイケル』は6月12日から全国で公開。
(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
JO1 川尻蓮
黒いロングジャケットに身を包んだ川尻に、レッドカーペットに来場したファンは「かっこいい」と盛り上がった。
フォトセッションでは、クールな表情で対応。最後には笑顔で挨拶して会場を後にした。
SNSではすでに「かっこいい」、「美しい」など話題を集めている。
映画『Michael／マイケル』は6月12日から全国で公開。
(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.