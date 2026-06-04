ホロライブ3期生のマンガがコミックス化！ 特装版には特製アクスタが付属
女子小学生向けマンガ誌「ちゃお」（小学館）の公式Xが、4日までに更新。VTuber事務所「ホロライブ」に所属する3期生たちをモデルにしたマンガ『おかしな国のホロライブファンタジー』（漫画：相庭／監修：カバー株式会社）がコミックスになることを発表した。
【写真】兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんのアクスタが超かわいい
本作はホロライブ3期生・兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんを題材にした作品。会議中におかしな世界に迷いこんでしまった彼女たちの冒険を描くファンタジー漫画だ。
公式Xは「『おかしな国のホロライブファンタジー』著／相庭 監修／カバー株式会社 コミックスが6月26日に発売決定しました 特装版にはなんと！ ちゃお特製アクリルスタンドが付いてるよ！ 各書店順次予約可能となります！」とコメントし、コミックスを告知。一緒に投稿された写真には、コミックスの書影や特製アクスタの見本が写っており、どの写真もかわいらしい。
この投稿にはファンから多数の「いいね！」が付き、「買います！」といった声も上がっている。
引用：「ちゃお編集部」X（＠ciao_manga）
【写真】兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんのアクスタが超かわいい
本作はホロライブ3期生・兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんを題材にした作品。会議中におかしな世界に迷いこんでしまった彼女たちの冒険を描くファンタジー漫画だ。
この投稿にはファンから多数の「いいね！」が付き、「買います！」といった声も上がっている。
引用：「ちゃお編集部」X（＠ciao_manga）