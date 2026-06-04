映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミア ちゃんみな、マイケルとの共通点は“ピーター・パン大好き”
ちゃんみなが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
【写真】「かわいい！」コールに照れるちゃんみな
ちゃんみなは、ブロンドヘア＆シルバーのドレスにマイケル風のキラキラ手袋を合わせたゴージャスな装いで登場。「どちらもピーター・パンが大好き」という共通点が紹介されると、うれしそうな笑顔を見せた。マイケルファンともたっぷり交流し、「かわいー！」という大声援には照れた表情をのぞかせた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。
【写真】「かわいい！」コールに照れるちゃんみな
ちゃんみなは、ブロンドヘア＆シルバーのドレスにマイケル風のキラキラ手袋を合わせたゴージャスな装いで登場。「どちらもピーター・パンが大好き」という共通点が紹介されると、うれしそうな笑顔を見せた。マイケルファンともたっぷり交流し、「かわいー！」という大声援には照れた表情をのぞかせた。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。